ميار الببلاوي لـ دوت الخليج: «جالي انهيار عصبي بسبب المشهد المسيء في بداياتي وأرفض كلمة فنانة معتزلة» (حوار)

/691155/ميار-الببلاوي-لـ-تحيا-مصر-جالي-انهيار-عصبي-بسبب-المشهد-المسيء-في-بداياتي-وأرفض-كلمة-فنانة-معتزلة-حوار

تصدرت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل بعد لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامجها سابع سابع الذي يعرض عبر شاشة قناة النهار الفضائية وانهارت الفنانة من البكاء.

أثارت الفنانة ميار الببلاوي ضجة كبير بعد انهيارها من البكاء بسبب عرض مشهد سابق لها بأحد أفلامها في بداية مشوارها الفني وأول ما رأته قالت: "لا لا بلاش لو سمحتِ لا بلاش مش قادرة"، وسألتها الإعلامية راغدة شلهوب: "ليه متضايقة؟.. لترد الفنانة قائلة: "دا تاريخ أسود".

دوت الخليج حاور الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي التي كشفت تفاصيل هذا الفيديو وردود الأفعال التي تلقتها بجانب أعمالها المقبلة وحقيقة اعتزالها.

إلى نص الحوار:

*ما قصة الفيديو الذي تسبب في بكائك على الهواء؟

الفيديو مشهد لي من أحد أفلام في بداياتي وكان عمري وقتها 16 عام وضم الفيلم نجوم كبار مثل نجلاء فتحي وعمرو عبد الجليل وصلاح ذو الفقار وشريف منير ومحمود حميدة وآخرين، والفيلم وقتها لم أستطع رفضه وكان كل صناع العمل أسماء كبيرة.

سعدت جدًا عندما علمت أن الفيديو تم حذفه من جوجل ولكن كنت في أحد اللقاءات التلفزيونية وعلمت أن هناك بعض الأشخاص أعادوه بطريقة معينة ووقتها أصيبت بانهيار عصبي وانزعجت جدا.

*كيف رأيت ردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا تجاه هذا المشهد؟

تعاطف الناس فرق معي شعرت إن ربنا بيطبطب عليا، كان هناك الكثير من التعليقات الإيجابية والدعاء لي وآخرين انتقدوني وهاجموني وتعرضت لشتائم وإهانات واتهموني أنني دبرت الأمر مع مقدمة البرنامج .. ازاي اتفق معاها أعمل فضيحة؟.

*هل تعرضت من قبل لأي أزمات خاصة بهذا العمل؟

يوم ما حجيت بيت ربنا ولبسن الحجاب مليش دعوة باللي فات وأعمالي السابقة وكنت وقتها صغيرة في بداياتي الفنية، وكان الفيلم يناقش قضية مهمة وهي عبدة الشياطين.

وبعد حلقة راغدة شلهوب تعرضت لهجوم عنيف وبعض الناس قالوا إني خضعت لعمليات تجميل وتحدثوا عن زيجاتي السابقة وأمور ليس لها علاقة.

وأنا لم أخضع لعمليات تجميل وخدودي بهذا الشكل بسبب أدوية الكورتيزون التي أتناولها نتيجة عملية استئصالي للرحم، كما تعرضت لكمية تنمر لا ترضي ربنا والناس داخلها سواد وحقد وتنمر بشكل غير طبيعي.

*كيف كان رد فعل نجلك؟

ابني عمل مداخلة في أحد البرامج وقال أن فخور بأمي ميار الببلاوي ومش شايف إلا أنها ملاك نازل من السماء وإذا فعلت شيء من وجهة نظرها غلط أنا أقول لها شكلك في عيني أعلى من أي شيء كفاية تعبتي في تربيتي والمتواجدين في الاستوديو والإعلامي أحمد عبد العزيز مقدم البرنامج قالوا لي وقتها عرفتي تربي.

*إذا عاد بك الزمن هل ستترك الفن أم ستقدم أعمال أكثر؟

إذا عاد بي الزمن هشتغل سينما أكثر زمان كنت بهرب من السينما واشتغل دراما لكن إذا عاد بي الزمن لم أبتعد في نفس الوقت ولم أترك التمثيل في الوقت الذي تركته به في البداية ولم أكن لأتزوج ولا مرة حياتي كانت ستشهد تغيير كبير.

*ماذا عن اعتزالك للفن والتمثيل؟

أكره كلمة الفنانة المعتزلة فأنا فنانة محجبة وليس هناك علاقة بين الحجاب والاعتزال فأنا محجبة وليس محتجبة كما عرض لي مؤخرًا مسلسل ستات قادرة وكانت آخر أعمالي في السينما فيلم الاكاديمية لكن لم أستكمل مشاهدي به بسبب مرض والدي، وتم ترشيحي لأكثر من عمل مؤخرًا.

كنت مرشحة لمسلسل يوتيرن، وكان نفسي اشتغل في مسلسل بيت الشدة، وأنتظر الدور الذي يليق بحجابي وسني.

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*ما رأيك في الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة؟

الوسط الفني يندثر حاليا والمجال في مصر رايح في داهية وكنا رواد الفن .

*هل تتابعي أعمال فنية في رمضان 2022؟

لا أفتح التلفزيون في رمضان وفي الأيام العادية إذا كان لدي وقت أشاهد الأفلام القديمة الأبيض والأسود.