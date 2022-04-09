/691153/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-8-تكشف-فساد-الإخوان-تهريب-سلاح-داخل-مصر

كشف مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8، التي عُرضت اليوم الأربعاء عبر فضائية On في تمام الساعة 9:30 مساءً عن مفاجأة مدوية خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.

دوت الخليج يرصد فساد الإخوان الذي استعرضته الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3.

جماعة الإخوان الإرهابية تستورد السلاح لإتمام عملياتها الإجرامية

استعرضت الحلقة 8 من مسلسل الاختيار فساد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث اكتشف مروان العدوي ضابط المخابرات العامة والذي يلعب دوره الفنان أحمد عز ظهور أحد أعضاء جماعة الإخوان وهو صفوت حجازي مستقلًا أحد السيارات التابعة للرئاسة وتواجده في أحد المقابلات الخاصة بصفقة السلاح، وهو ما يوضح تورط الإخوان بإدخال السلاح إلى مصر للقيام بعملياتهم الإجرامية التي أسقطت العديد من الأبرياء.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة نخبة من النجوم وهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

ويظهر عدد من ضيوف الشرف وهم آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، أحمد على، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

يعرض مسلسل الاختيار 3 في تمام الساعة الـ 9:50 مساءً على شاشة قناة ON تزامنًا مع طرحها على منصة "Watch IT" الإلكترونية.

ويعاد مسلسل الاختيار 3 مرتين في اليوم التالي ، المرة الأولى في تمام الساعة 4.20 صباحًا ، أما بخصوص موعد الإعادة الثانية فيأتي في تمام الساعة 3.30 عصرًا.