/691152/طرد-سيد-عبد-الحفيظ-بسبب-الاعتراض-على-وجود-ركلة-جزاء-للأهلي

قام الحكم الدولي، محمود عاشور، بإشهار البطاقة الحمراء للكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراض الأخير على كرة يراها الفريق الأحمر أنها ركلة جزاء، مهاجم الفريق محمد شريف.

دوت الخليج

جاء ذلك بعد رجوع الحكم محمود عاشور لتقنية الفيديو، والتي نفت صحة وجود ركلة جزاء لفريق النادي الأهلي.

وباغت النادي المصري الفريق الأحمر بهدف لاعبه هيثم ليوني، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، واستمرت سيطرة الفريق الأخضر على معظم أحداث اللقاء، حتى أهدر فريق المصري هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 35، لولا تألق الشناوي، والذي حرم المصري من التقدم بالهدف الثاني.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول، برصيد 31 نقطة،من 11 مباراة خاضها بالدوري المصري، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة.