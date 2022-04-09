/691146/مسلسل-سوتس-بالعربي-الحلقة-8-تارا-عماد-تكشف-حقيقة-أحمد-داود

عرضت اليوم الحلقة رقم 8 من مسلسل سوتس بالعربي بطولة كلًا من آسر ياسين وأحمد داود، والذي يتم عرضه عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 9 مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل سوتس بالعربي

تتلخص الحلقة الثامنة من مسلسل سوتس بالعربي، حوقل وقوع المحامي آدم منصور -أحمد داود- في ورطة بعدما اكتشفت ليلي -تارا عماد- حقيقة عمله بالماضي في دخول الإمتحانات بدلًا من الطلاب الأساسيين وذلك بعدما عرض عليها آدم المساعدة في اجتياز امتحان المعادلة، لتدرك من صديقتها بأن هناك شخص يقوم بحل الامتحانات لطلبة، وعندما طلبت مقابلته، قابلها آدم وأدعي بأنها صدفة وأنه لا يعرف شئ عن الذي تقوله.

و قد نجح آدم في إقناع زين ثابت -آسر ياسين- ببراءة موظفة شركة البورصة وكشف له مكاسب الشركة في البورصة بعدما قام بجمع العديد من المعلومات بطريقة فيها نوع من الحيلة ليثبت له تورط مدير الشركة والمحامي الخاص بها في أعمال تخالف قانون الرقابة الإدارية ثم تنتهي الحلقة الثامنة.

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ضيوف شرف مسلسل سوتس بالعربي

ويضم مسلسل سوتس بالعربي العديد من ضيوف الشرف، ومنهم: هدى المفتي، علي قاسم، خالد كمال، ناردين فرج، أسماء جلال، ميدو، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، ليلى عز العرب، عماد رشاد، ملك بدوي، والعديد من نجوم الفن الآخرين.

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أبطال مسلسل سوتس بالعربي

يذكر أن تصوير مشاهد مسلسل سوتس بالعربي كان قد بدأ منذ شهر يناير الماضي ويضم مسلسل سوتس بالعربي في بطولته عدد من النجوم بجانب تارا عماد وهم آسر ياسين ومحمد شاهين، صبا مبارك و أحمد داوود وريم مصطفى وآخرين من ضيوف الشرف مثل أسماء جلال وهدى المفتي وآخرين.

ويتولى تأليف مسلسل سوتس بالعربي الذي يذاع عبر شاشة قناة CBC الفضائية محمد حفظي وياسر عبد المجيد، والإخراج لـ عصام عبد الحميد ومن إنتاج طارق الجنايني.