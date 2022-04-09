/691136/مسلسل-المداح-2-الحلقة-8-هبة-مجدي-ترغم-حمادة-هلال-على-الزواج-منها

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة 8 من مسلسل الماحد 2 وذلك خلال السطور القادمة

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل المداح 2، بمشهد لرحاب التي تقوم بدورها هبة مجدي تتحدث مع ابو الخير بشأن دخول صابر السجن، ثم ينصحها أبو الخير ان دخوله السجن شئ خطير عليها ثم يطلب منها التمهل في طلوع إعلام الوراثة ويذهب. أم صابر تدعو له وتتحدث مع ابنتها هبة التي تطمأنها عليه، ثم يسمعوا صوت صفاء تتحدث بصوت عالي، وتتكلم هبه مع امها بشأن خوفها من صفاء وتطلب منها العودة الي مكان اخر وان سهيلة معها.

رحاب تتأمر على صابر

أبو الخير يذهب لصابر ويتحدث معه الذي يستنكر براءة صابر ويتخلى عنه، ليقسم صابر انه لم يقتله ووعده ابو الخير انه سيساعده. تدخل أميمة زوجة جميل عليه وتسأله عن سبب تأخره ليقول لها انه قلق بشأن صفاء، ثم تخبره زوجته ان صفاء ملبوسة ثم يسخر من كلامها ويستنكر انه تحدث معها ويطلب منها الرحيل. مشهد للشيخ عبد الرحمن ده بفلاش باك للحظة الحرق الموجود في وجهه التي تسببت الجنية سهر الصايغ في عمله.

لغز عادل ومليكة

يرسم شخص مع صابر في زنزانة الحبس نفس الشكل الذي تضعه سهر الصايغ لصابر على الحائط ثم يجري عليه ويسأله هل هو عادل ويتفاجئ انه على قيد الحياة ثم يقول له عادل انه لن يقدر على مليكة ويصاب بحالة انهيار. ابو الخير يسأل صابر عن حاله، ليترك صابر الحديث عن اي شئ ويطلب منه جمع معلومات عن عادل، ثم يتحدث ابو الخير معه بشأن الاتفاق مع المحامي على كل ما يقوله ثم يذهبوا للتحقيق، ثم تتصل هبة اخت صابر تسأل اخيها حسن عن صابر ثم تنهارد صفاء بالصراخ وتنهار ام صابر بسبب صراخها.

حبس صابر 4 أيام على ذمة التحقيق

وتم التحقيق مع صابر بشأن قتل منير الشهاوي ويطلب المحامي التأجيل ليتحدث معه عن باقي التفاصيل، ثم يخرج صابر ويتحدث مع عماد وحسن وابو الخير يأكد عليه معرفة من هو عادل ثم يتركهم ويذهب. رحاب تتحدث مع جميلة والتي تتحدث معها بلكنة فيها نوع من التحدي، ثم ينتقل المشهد إلى حسن وزوجته وعماد يتحدثون بشأن صابر ثم يقطع حديثهم مكالمة من عبد الرازق الذي يخبره بأن الضرائب ستحجز على الوكالة. وبعد ذلك تذهب جميلة التي تقوم بدورها ولاء الشريف للشيخ عبد الرحمن تسأل عنه، ثم تذهب رحاب لصابر وتخبره انها اصبحت أرملة وان الاجواء قد خلت لهم من جديد.

مليكة تتجسد في منير الشهاوي

ويعود المشهد لجميلة تطرق الباب على الشيخ عبد الرحمن لتجده على البحر ثم تحدثت معه عن صابر، ثم يعود المشهد لتأمر رحاب بشأن أملاك منير الشهاوي، وتتحدث معها منال بشأن طمعها.

ويعود المشهد إلى صابر في زنزانة الحبس ويظهر له منير الشهاوي ويتحدث معه ثم يتحول إلى مليكة التي تلعب بعقله ثم تتحدث معه وتستنكر أنه ليس لديه القدرة على فعل أي شئ معها وتنتهي الحلقة.