/691161/وزارة-الزراعة-لولا-مشروعات-الدولة-القومية-لاختفت-السلع-من-الأسواق-وليس-ارتفعت-أسعارها-فقط

تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة، عن انتشار النمل الابيض في كثير من المحافظات كاشفا عن سبب انتشار قائلا:” درجات الحرارة المرتفع سبب في انتشاره بهذا الشكل”.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية المذاع عل قناة ام بي سي مصر 2 ، وزاةر الزراعة تعمل بالتنسيق مع ادارة المكافحة في توفير المبيدات واعطائها للمواطنين بشكل مجاني بما يضمن مواجهته بشكل جيد.

بعد انتشاره بشكل كبير.. وزارة الزراعة: إعطاء مبيدات النمل الابيض لمحدودي الدخل مجاني

وعن اشكالبة ارتفاع الاسعار قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة قائلا:” العالم يواجه موجات تضخم عالميا ، ناهيك عن تناقص الموارد وسلاسل الامداد، وبما ان الدولة المصرية جزء من العالم فبالتالي تأثرها بالاوضاع امر طبيعي .

وزارة الزراعة: لولا مشروعات الدولة القومية لاختفت السلع من الأسواق وليس ارتفاع أسعارها فقط

وزاد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، ان لولا المشروعات القومية التي قامت الدولة بتنفيذها لما تواجدت فكرة إتاحة السلع وليس ارتفاع سعارها فقط.

واكد الدكتور محمد القرش على توافر السلع والمنتحات الغذائية بالمنافذ التابعة للوزارة بشكل كبير، منوها انه لا يوجد عجز لاي سلعة بداخلها.