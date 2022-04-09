مفاجأة الاختيار 3.. الإخوان يهددون طنطاوى بحرق مصر إذا لم يصبح مرسى رئيسا

جدة - نرمين السيد - لا يزال مسلسل الاختيار 3 يكشف المزيد من الأسرار عن الحقبة الزمنية التى أعقبت أحداث 25 يناير 2011، وما بعدها، لكن الحلقة الثامنة كشفت عن مفاجأة مدوية بخصوص الرئيس المعزول محمد مرسى.





وكشف المسلسل عن مقطع فيديو يوضح تهديد محمد مرسى بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا.

وعرضت الحلقة، لقاء ثلاثيا جمع وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق أول عبد الفتاح السيسى، والرئيس المعزول محمد مرسى، قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012.

ودار حوار حول نتيجة الانتخابات الرئاسية، وقال مرسى: "النتيجة متتغييرش لأن دى إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة.. الموجة اللى موجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسؤولية، لا أتمنى ذلك ولا أوافق عليه".

وقال المشير: "لو حصل، وجهة ما حاولت تضرم النار فى البلد هتبقى مصيبة على البلد وعلينا كلنا.. خد بالك من دى وخليهم مفيش داعى للحاجات دى".

ورد مرسى قائلا: "التصرف الموجود والشعور الموجود تلقائى شعبى وليس مخطط له"، ليقاطعه طنطاوى: "لأ مخطط له"، وطلب مرسى إلغاء قرار حل مجلس الشعب، وقال المشير: "ليس من سلطتى إلغاء القرار ده قرار محكمة والتنفيذ حاجة والقرار حاجة".

ورد مرسى: "استمع إلى" ليقول طنطاوى له: "استمعت إليك كتير جدا".

وقال مرسى: "اقترحت إلغاء قرار حل مجلس الشعب، أو إحالته إلى الفتوى والتشريع لحد ما يقول رأيه، ليرد المشير: «لو جمعت المجلس وعرضت عليهم محدش هيوافق عليه".

ويواصل محمد مرسى جداله مع المشير قائلا: "إذا استشعر الناس لتغيير النتيجة"، ليقاطعه المشير: "شعب مين ولا قصدك فئة معينة.. معظم الشعب بيقول كلام تانى".

ليختتم مرسى قائلا: "تغيير النتيجة سيؤدى إلى كثير من الاضطرابات وهناك خطر حقيقى".