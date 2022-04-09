إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص يؤكد على أهمية التعاون ومساعدة الناس

جدة - نرمين السيد - دعا إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، الدكتور يسرى عزام، إلى التعاون ومساعدة الناس بعضهم بعضا فى الحاجات وفعل الخيرات، مؤكدا أن ذلك ضرورة من ضرورات الحياة، وفطرة فطر الله عز وجل خلقه عليها، ومصلحة النفس والناس والمجتمع والأمة لا تتم إلا بالتعاون على البر والتقوى، قال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، مؤكدا أن سيدنا رسول الله يبشر المعطيين ويبشر المتصدقين (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا أعط ممسكا تلفا) كونوا كسيدنا رسول كأنك تعطيه والجود ساحله ولو لم يكن فى كفه غير روحه لجاد بها فليتقى الله.





واستشهد إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة ـ خلال كلمته الليلة فى الحلقة الثامنة من حلقات برنامج " مع الصائمين " الذى تقدمه وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ " بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ويتم بثه ونشره على مواقع الوكالة وسوشيال ميديا" أ ش أ " على الروابط التى يتم إذاعتها يوميا بمناسبة شهر رمضان المبارك: ـ بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه) ويقول صلى الله عليه وسلم فى رواية أخرى (مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)، مضيفا: نحن نعيش فى أيام مباركة فى هذا الشهر الفضيل المبارك وعلينا أن نشعر بالمحتاجين نشعر بالفقراء بالأرامل باليتامى بالمساكين.

وأضاف إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة قائلا: سئل أحد الحكماء من أسعد الناس فأجاب قائلا: أسعد الناس من أسعد الناس الذين يدخلون السعادة والفرحة والسرور على قلوب الناس. هنيئا لهم عملا بقول سيدنا رسول الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه ).

وتابع إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة قائلا: لابد أن نتكافل مع بعضنا البعض، فما أحوجنا إلى التكافل الاجتماعى، وما أحوجنا أن نشعر بالمحتاج، وما أحوجنا أن نعطف على الأرملة والمسكين، وما أحوجنا أن نمسح على رأس اليتيم، وهنيئا لمن أدخل الفرحة والسرور على قلوب الفقراء، وهنيئا ثم هنيئا لمن ساق الله اليه الناس ليطلب منه المساعدة رحم الله الامام الحسين ابن على رضى الله عنه اذ يقول: "اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم‏"، لافتا إلى من أهم حقوق النعم السعي للمحافظة عليها وذلك فى مقامنا يتم من خلال المبادرة إلى قضاء تلك الحوائج، ولذا كان التحذير من انقلابها من نعمة إلى نقمة، وورد فى رواية عن أمير المؤمنين على بن أبى

طالب إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة رضى الله عنه: (يا جابر، إن من كثرت نعم الله عليه كثر حوائج الناس إليه، فإن قام بما يجب لله عليه عرضه للدوام والبقاء، وإن لم يقم فيها عرضها للزوال والفناء).

ووجه إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة حديثه إلى كل من أعطاه الله المال قائلا: المال ليس مالك وإنما أعطاك الله هذا المال، والجنة جنة الله، فإن أردت أن تشترى جنة الله بمال الله فتصدق على فقراء الله وعياله فى رمضان وغيره. مستشهدا بقول الحق تبارك وتعالى "هٰٓأنتم هٰٓؤلآء تدعون لتنفقوا فى سبيل ٱلله فمنكم من يبخل ۖ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسهۦ ۚ وٱلله ٱلغنى وأنتم ٱلفقرآء ۚ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوٓا أمثٰلكم".