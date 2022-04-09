/691147/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-8-السيسي-يدعو-القوى-السياسية-للحوار-الوطنى-ومرسي-يطالب-بإلغاءه

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 والتي حملت اسم «الحوار الوطني» شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه، بدأت باقتراح أحد رجال القوات المسلحة على الفريق عبد الفتاح السيسي -ياسر جلال- بتنظيم مؤتمر لجمع الشمل بين الأحزاب والقوى السياسية، فوافق بشرط استئذان مرسي -صبري فواز-.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8.

مقاطعة الأحزاب للاجتماع بمرسي

انتقل المشهد التالي إلى مكتب محمد مرسي، حيث أخبره دكتور سعد -بيومي فؤاد- أنه لم يحضر دون الأحزاب الإسلامية والأحزاب الأخرى مقاطعة، فرد قائلًا: "أنا كنت هقعد معاهم نص ساعة بس".

مرسي يلغي الإعلان الدستوري ويبقى الاستفتاء على الدستور الجديد

ألغى مرسي الإعلان الدستوري مع بقاء الاستفتاء الجديد على الدستور الجديد في موعده وهو ما رفضه الشعب، وعلى الجانب الآخر خرج أنصار مرسي في الميادين ليؤيدوه.

السيسي يضغط على مرسي لتنظيم حوار وطني

اتجه السيسي إلى مرسي لأخذ موافقته على تدخل القوات المسلحة باعتبارها جانب حيادي لحل النزاع قائلًا: "سيادة الرئيس الموقف بقى صعب حالة الانشقاق بين الأحزاب والقوى السياسية والوضع قابل للانفجار"، ليرد ما هو محدش عايز يقعد، لينهي السيسي الحديث قائلًا: "القوات بما انها حيادية تدخل".

تدهور الحالة الصحية لزوجة أحمد السقا

انتقل المشهد التالي إلى المستشفى حيث تتواجد فاطمة -هيدي كرم- على فراش الموت ويجلس إلى جانبها مصطفى -أحمد السقا- يهون عليها حتى تدهور حالتها الصحية وفقدت وعيها ليتدخل الأطباء بسرعة.

الإخوان يعقدون صفقة سلاح

اكتشف أحمد عز ظهور أحد أعضاء جماعة الإخوان صفوت حجازي مستقلًّا أحد السيارات التابعة للرئاسة وتواجده في أحد المقابلات الخاصة بصفقة السلاح.

خيرت الشاطر يحذر مرسي بعدم اتخاذ قرار دون الرجوع للجماعة

اجتمع خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان -خالد الصاوي- هو ومرسي وتبادلا أطراف الحديث حول اقتراح السيسي بحوار وطني، فقال الشاطر: "السيسي دا فاكر نفسه ايه"، ليرد الأخير قائلًا: "سيبه يعمل ويكلم نفسه وخليه تحت عنينا وهنقول أن الموضوع جرى بالاتفاق معايا وموافقتي"، ليخبره الشاطر بأن لا يتفق على شئ مرة أخرى دون الرجوع لهم كجماعة.

مرسي يلغي الحوار الوطني

رفض خير الشاطر الحوار الوطني بعد كلمة السيسي قائلًا لأحد جماعة الإخوان:" لا طبعا مش هنبقى موجودين، بقى لما الرئيس يوجه دعوة محدش يجي ولما وزير الدفاع يوجهها كله يلهث عشان الحضور.. كده بالبلدي السيسي جاب فينا جون، كلم الدكتور مرسي يعتذر مش هينفع السيسي يجتمع بيهم واحنا مش موجودين ".

وبالفعل بلغ مرسي السيسي بانسحابه عن الموافقة ليعتذر الأخير للمؤسسات والأحزاب، متحدثًا عن جماعة الإخوان لأحد رجال القوات قائلًا: "مش هنيأس، هنفضل نحاول.. كان نفسي يغلبوا مصلحة البلد على مصالحهم ولو لمرة".

مرسي يطلب من المشير عدم تأجيل النتائج

ذهب مرسي إلى المشير الطنطاوي-أحمد بدر- ليطلب منه إلغاء القرار وعدم تأجيل النتائج وأمر المشير بأن يظل السيسي حاضر مشيدًا به: "اللواء عبد الفتاح السيسي دا ابني و حتة مني يؤتمن، على الجيش كله تجمعه علاقة بربنا.. أنا حاطط عيني عليه من أيام ما كان مقدم".

واستكمل المشير حديثه موجهه إلى مرسي: "عايزين نخطط لمرحلة بعد النتيجة دا لو فوزت في الانتخابات".

وبعد خروج مرسي من عند المشير اجتمع بالسيسي على انفراد ليحذره قائلًا: "النتائج لو اتاجلت أو اتبدلت البلد دي هتولع.. متعرفوش الإخوان ممكن يعملوا ايه في البلد.. بلغ المشير"، ليرد عليه قائلًا: "اطمئن.. حاضر هبلغه".