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عرضت الاعلامية بسمة وهبة فيديو للفنانة حلا شيحة والتي اعتبرت فيه الحجاب شرف لها ، مطالبة بتعليق الفنانة صابرين لتقول:" وانا مالي، هو انا مفتية الديار المصرية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقائها عبر برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفة:" انا لم اهاجم او اتحدث عن حلا شيحة بسبب الحجاب، وايضا موقفها مه ابيها كان مريب وغريب.

تعليق غريب من صابرين على ازمة حلا شيحة:«وانا مالي هو انا مفتية الديار»

واستنكرت صابرين علاقة حلا شيحة بوالدها قائلة:" اوعى حد يقول على والده أو والدته تصريحات غريبة .. وحديثي مع لميس حينها على الامر كان تعليقا على الخلافات مع والدها وليس امر الحجاب".

صابرين لبسمة وهبة عن فيديو بكائها: الناس نسيت بتفكريهم ليه.. والأخير ترد: بيتكلموا فيه لحد النهاردة”

ردت الفنانة صابرين، على فيديو بكائها الشهير على الهواء مع الإعلامي عمرو أديب، والذي كان بسبب تعرضها لهجوم عنيف من اللجان الإلكترونية قائلة:" حاجة قديمة والناس نسيتها انتي بتفكري الناس تاني بيها ليه.. لترد عليها بسمة وهبة الناس بتتكلم فيها لحج النهاردة"، مضيفة:" انها تركت الفن بعد حالة من اللخبطة جاءت بعد مسلسلل ام كلثوم ، اضافة الى عدم الراحة في الحياة الزوجية".

وتابعت الفنانة صابرين:" عين ضربتني في امور كثيرة تسببت في تحطمي بعد مرحلة النجاح المذهلةة التي تعرضت لها .. ولجأت الى اللله بع هذه المرحلة".

في سياق اخر روت الفنانة ثابرين تفاصيل مشاركتها في برنامج رامز جلال، بعد ان وجهت لها الاعلامية بسمة وهبة اتهام بانها ارتضت بالتجاوزات والتطاولات التي يقولها رامز على المشاركين مضيفة:" لم اقبل بالتجاوزات من أجل المال.. كما اننا لا نسمع ما يقوله وقعد أقوله متذيعش".