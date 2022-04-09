مسلسل مكتوب عليا الحلقة 8.. هنادي مهنى متهمة بالرشوة وأكرم حسني بالحبس

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شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 8 الذي عرض اليوم السبت عبر شاشة قناة dmc الفضائية الكثير من الأحداث الكوميدية والمواقف بين أبطال العمل.

دوت الخليج يرصد أبرز أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 8

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 8

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل مكتوب عليت بشراء جلجل وهو أكرم حسني لـ الشرشوبة اللهلوبة هدية لوالدته، في الوقت الذي كانت سلمى وهي الفنانة هنادي مهنا في زيارة لمنزل جلجل.

وتعرفت سلمى على أسرته بعد أن خدعها خلال الحلقة السابقة بأنه يوم عيد ميلاده ثم ذهب لتوصيلها بعد أن اكتشف أن جملة خرباها المكتوبة على يده مقصود منها ضرفة الدولاب.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة الثامنة

وشهدت الحلقة تطور العلاقة بين جلجل وسلمى حيث تولدت مشاعر صادقة بينهما ووقت ما صعدت إلى منزلها فوجئ جلجل أنه لا يمتلك فلوس للعودة إلى منزله.

ووقتها تقمص دور شحات ليحصل على أموال لكي يعود بها إلى منزله، وعندما عاد فوجئ بوجود بدوي الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبدالجليل ينتظره في منزله.

ويرغب بدوي في التقرب من جلجل بعد أن اكتشف أنه لديه فراسة في معرفة الأمور قبل حدوثها، ويهديه شيك بمبلغ مالي ثم يستيقظ جلجل من نومه في صباح اليوم التالي ويجد مكتوب على يده كلمات جديدة من إحدى أغاني المهرجانات.

مسلسل مكتوب عليا 2022

ويقرر بدوي وهو عمرو عبدالجليل في الاستعانة بجلجل في كافة أعماله، ولكنه يقرر إن يضعه أولا في اختبار حيث يظهر جلجل برفقة صديقه في احد أقسام الشرطة بعد خناقة المستشفى ويفاجأ بدخول روقه وهي أيتن عامر ابنة خالته ومعها عيش وحلاوه لزيارته وكأنه محبوس.

وعلى غير المتوقع تظهر سلمى وهي الفنانة هنادي مهنا فيكتشف أنها جاءت صدفة ومتهمة بقضية رشوة، وسيتم ترحيلها إلى الحجز وبعد أن ينقذها جلجل تقرر سلمى الاستقالة من البنك بعد تورطها في أزمة الرشوة.

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يذكر أن مسلسل مكتوب عليا يعرض يوميًا عبر شاشة قناة dmc الفضائية طوال شهر رمضان في تمام الساعة 6.45 مساءً ويعاد الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا، ويضم المسلسل في بطولته كلا من أكرم حسني، وأيتن عامر، وعمرو عبدالجليل، وهنادي مهنا، والفنانة القديرة حنان سليمان، ولأول مره المطربة هلا رشدي، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة.