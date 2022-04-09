/691148/شوط-أول-مثير-الشناوي-ينقذ-الأهلي-من-ثنائية-المصري-وإمام-عاشور-يسجل-في-المقاصة-ويضع-الزمالك-في-المقدمة

انتهى الشوط الأول بين ناديي المصري والأهلي، بتقدم الفريق البورسعيدي، بهدف مقابل لا شئ، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري العام.

دوت الخليج

وباغت النادي المصري الفريق الأحمر بهدف لاعبه هيثم ليوني، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، واستمرت بعدها سيطرة الفريق الأخضر على معظم أحداث اللقاء، حتى أهدر فريق المصري هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 35، لولا تألق الشناوي، والذي حرم المصري من التقدم بالهدف الثاني.

وجاء تشكيل النادي الأهلي للمباراة كالتالي : محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، عمرو السولية، آليو ديانج، كريم فؤاد، على معلول، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة، ميكيسوني ومحمد شريف.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول، برصيد 31 نقطة،من 11 مباراة خاضها بالدوري المصري، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة.

الزمالك ينهي الشوط الأول بالتقدم على المقاصة

على جانب آخر، فقد انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك ومصر المقاصة، بتقدم الفريق الأبيض في الدقيقة 34، أحرزه نجم الفريق إمام عاشور، ليواصل تألقه والتسجيل في المباراة الثانية على التوالب.

وشهدت مباراة الزمالك ومصر المقاصة، إهدار أحمد سيد زيزو لأول ركلة جزاء له مع أبناء ميت عقبة.