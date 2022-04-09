الشرقية تحتفل بذكرى شهداء بحر البقر

جدة - نرمين السيد - احتفلت محافظة الشرقية بذكرى شهداء بحر البقر حيث أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء إحياء للذكرى الـ 52 للعدوان الإسرائيلى على مدرسة شهداء بحر البقر والتى راح ضحيتها 30 تلميذا وأصيب 50 آخرون، وذلك فى صباح الثامن من أبريل عام 1970؛ تخليدا لذكرى الشهداء الأطفال من أبناء القرية، وتكريما لدماء تلاميذ المدرسة التى سالت فداء للوطن، وكانت بمثابة القوة الفاعلة لتحقيق انتصارات حرب أكتوبر 1973 واسترداد أرض سيناء الغالية وعودة الكرامة المصرية والعربية.





وقال محافظ الشرقية، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس سامى معجل، إننا سنظل نخلد هذه الذكرى عرفانا بالجميل لما قدمه هؤلاء الأطفال من تضحيات والذين لم يقترفوا ذنبا سوى أنهم كانوا ينتهلون من العلم والمعرفة ما يؤهلهم كى يكونوا رجالا ونساء نافعين بالمجتمع، ولقد جاء اليوم لنؤكد للجميع أن الدولة المصرية ستظل رايتها خفاقة مرفوعة الهامة والكرامة ولن تنال منها أى محاولات للهدم أو التخريب، فذلك الحادث كان ولا يزال مطبوعا داخل ذاكرتنا ونفوسنا، وستظل أحداثه حية لتكون الدافع لنا فى الحفاظ على كل شبر من أرض الوطن الغالى ونعمل على تنميته وإصلاحه.

أشار المحافظ، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية وخاصة قطاع الشمال والذى شرف بأن ينفذ على أرضه وخاصة مركز الحسينيه أحد المشروعات العملاقة للدولة المصرية؛ مشروع حياة كريمة والذى أعطى قبلة الحياة من جديد لتلك المنطقة، مشيرا إلى استهداف 41 قرية و740 تابعا وعزبة بمركز الحسينية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والذى سيغير شكل الحياة على كافة الأصعدة بما يساهم فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الأعمال تسير على قدم وساق بالتعاون بين الجهاز التنفيذى والشعبة الهندسية بالقوات المسلحة وتشمل تنفيذ مشروعات فى كافة القطاعات الخدمية لتحسين جودة حياة المواطنين.

ومن جانبه تفقد المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية مقتنيات المتحف والتى تضم بقايا الأدوات المدرسية من (سبورة – تخت مدرسية)، بالإضافة إلى متعلقات التلاميذ من "كراريس" و"كشاكيل" و"أقلام" و"مريلة" مدرسية ملطخة بالدماء، مشيدا بطريقة العرض المتحفية الحديثة والتى تتلاءم وتتماشى مع ما هو موجود فى المتاحف المصرية وذلك بعد أن تم وضعها بصناديق عرض زجاجية محكمة الغلق لتأمينها والحفاظ عليها من العوامل الجوية.