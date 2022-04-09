البيئة تحتفل غدا بختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة البيئة غدا الأحد، إحتفالية بمناسبة ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وذلك بعد أن نجح المشروع فى تخليص مصر من حوالى 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور.





وستقام الاحتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بمقر بيت القاهرة بالفسطاط.

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