مبادرة رمضان الخير توزع 250 ألف كرتونة بالتعاون بين الصحة وصندوق تحيا مصر

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وتستهدف المبادرة توفير احتياجات شهر رمضان الأساسية تحت شعار «رمضان الخير» لدعم كافة العاملين بوزارة الصحة والسكان، من الإداريين والفنيين والعمال، وتوفير المستلزمات الأساسية لشهر رمضان الكريم، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».
ووفرت إدارة صندوق «تحيا مصر» كافة أشكال الدعم اللوجيستى اللازم لتنفيذ المبادرة، بتقديم خدمات تعبئة السلع وتغليفها، إلى جانب توفير أسطول من السيارات لنقل السلع التى وفرتها المبادرة لقطاعات الوزارة ومديرياتها بجميع محافظات الجمهورية.
وتم البدء فى توزيع السلع الغذائية بمحافظتى البحر الأحمر وأسيوط، حيث تم توزيع 1079 كرتونة فى مديرية البحر الأحمر، و12 ألفا و953 كرتونة فى أسيوط، بالإضافة إلى 8282 كرتونة على العاملين بهيئة الإسعاف.
وتستهدف فعاليات مبادرة «رمضان الخير» توزيع 250 ألف كرتونة من مستلزمات شهر رمضان على الإداريين والفنيين والعمال فى الهيئات والقطاعات والمديريات التابعة للوزارة.
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