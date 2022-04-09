جامعة جنوب الوادى تنظم دورة تدريبية لتأهيل مدربين بمجال أنظمة سلامة الغذاء

جدة - نرمين السيد - تنظم كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، خلال الفترة من 9 حتى 13 أبريل الجارى، دورة تدريبية لإعداد مدربين (TOT) فى مجال أنظمة سلامة الغذاء وكيفية تأهيل الخريجين لسوق العمل فى هذا المجال.





وأشار عميد كلية العلوم الدكتور خالد بن الوليد - فى افتتاح الدورة التدريبية - إلى أنها تأتى بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل فى صعيد مصر بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة البيئة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الأخضر بمصر، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ الامثل على موارد البلاد وتقليل الفجوة بين سوق العمل والدراسة. واستعرض الدكتور محمد صلاح نجم الباحث بمعهد بحث تكنولوجيا الأغذية والمدرب المعتمد بمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر، والذى يدعم انتقال الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد أخضر وشامل من خلال تعزيز تغييرات نظم السوق من أجل خلق بيئة ملائمة أكثر للشركات الخضراء الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى القوى العاملة فى محافظتى قنا والأقصر.

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