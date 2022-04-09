/691139/عايش-في-صراع-وحققت-أمنية-والدتي-أخيرا-ملخص-تصريحات-سعد-الصغير

عرضت شاشة قناة النهار الفضائية الحلقة الثامنة من برنامج سابع سما الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب التي حل بها الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير ضيف البرنامج.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات سعد الصغير

تصريحات سعد الصغير في برنامج سابع سما

قال المطرب الشعبي سعد الصغير للإعلامية راغدة شلهوب: “أنا متسرع في قراراتي وبمضي على أي شغل أفلام أو مسلسل أو برنامج من غير ما أقرأ وأوقات ألبس في الآخر”، وتابع حول علاقاته العاطفية: “ولا مرة دخلت في علاقة حب بجد”.

واستكمل كلامه: “ولكن زوجتي الأولى أم أولادي تعبت معايا وزعلتها كتير.. ممكن أبوس رجل أم عيالي وممكن أعيط لو سابتني مقدرش على فراقها وتستحق التكريم لسنوات كثيرة وكانت معايا أيام ما الثلاجة كان فيها مخلل فقط”.

سعد الصغير برنامج سابع سما

وتحدث سعد الصغير في كلامه عن تعدد زيجاته وعلاقته بزوجته الأولى، قائلًا: “أم أولادي لم تطلب الطلاق مني رغم زواجي بغيرها أكثر من مرة ووعدتها أن هذا لا يتكرر أبدا”.

وكشف خلاله لقائه التلفزيوني عن عدد من الفنانين مثل محمود الليثي الذي قال عنه: “الجدع وأخويا وعشرة عمري”، بينما قال عن حكيم: “مدرستنا في الغناء”.

سعد الصغير رمضان 2022

وتابع كلامه مع الإعلامية راغدة شلهوب وقال عن المطرب الشعبي عمر كمال: “أنا اخوه الكبير ووقفت معاه كتير لكن اتضايقت لما قال على نفسه تاريخ ومحدش فينا تاريخ.. أنا دايما عايش في صراع بين الخير والشر جوايا”.

وقال أيضًا: “سعيد بالبرنامج الخيري الذي أقدمه حاليًا عبر قناة الشمس.. والدتي دائمًا كانت أمنيتها الوحيدة أن أقدم برنامج خير مثل صبايا الخير الذي كانت تقدمه ريهام سعيد”.

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وفي سياق آخر، كان المطرب الشعبي "هوبا" شن هجوما حادا على سعد الصغير، وقال: “كان يتعمد أخذ أعضاء فرقتي لعرقلة مسيرتي الفنية ونجاحي”.

وتابع في حواره التلفزيوني مؤخرًا ببرنامج خط أحمر المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية: "كان بيني وبينه تار وأخدت حقي منه أول لما ربنا كرمني وأغنية حجرين على الشيشة نجحت أخدت كل فرقته معايا في الشغل".