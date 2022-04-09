/691134/توجيهات-رئاسية-بحشد-الطاقات-الإبداعية-في-نشأة-الأطفال-ونواب-تعكس-اهتمام-الدولة-بالطفل-و-جاءت-من-منطلق-السعي-نحو-بناء-حقيقي-للإنسان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال.

دوت الخليج

ووجه الرئيس السيسي، في هذا السياق بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.

جاء ذلك خلال استقباله الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

رشا إسحق: بناء الجمهورية الجديدة يحتاج تكثيف الاهتمام ببناء قدرات أطفالنا

وفي هذا الإطار، أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.

وأكدت إسحق، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت من منطلق السعي نحو بناء حقيقي للإنسان، مضيفة: علينا أن نبدأ مبكرا منذ مراحل الطفولة لإعداد جيل من شباب مستقبل مصر قادر علي التفكير الإبداعي و التميز في مجالات العلم و الثقافة و الأدب و الفنون.

وتابعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ: إذا كنا نسعي لبناء جمهورية جديدة فعلينا تكثيف الاهتمام ببناء قدرات أطفالنا، و التركيز علي إخراج طاقاتهم الإبداعية في كافة المجالات، مضيفة: فكما ذكر الرئيس السيسي أن بناء الإنسان أهم من بناء الحجر، لذلك علي جميع أجهزة و مؤسسات الدولة تبني مبادرة الرئيس من أجل الاستثمار في أطفال اليوم الذين هم حماة الوطن في المستقبل .

أحمد محسن: توجيهات الرئيس السيسي بحشد الطاقات الإبداعية في نشأة الأطفال تؤكد الاهتمام بالطفل المصري

ومن جانبه، أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على حشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.

وقال محسن، في تصريحات له اليوم، إن توجيهات السيسي تنم عن وعي الدولة وقيادتها الرشيدة بأهمية بناء الطفل المصري وتنمية مواهبه واستثمار ذكاؤه والاستفادة به وصقل شخصيته حتى يكون شابًا ومواطنا فاعلا وعلى وعي بمشاكل الوطن.

ونوه نائب الشيوخ، بما قاله الرئيس عن أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ، وبالخصوص تجاه محاور الأمن القومي لمصر، وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال.

وأضاف محسن، أن التوجيهات الثقافية للرئيس بضرورة الاهتمام بأدب الطفل وحشد الطاقات الإبداعية نحوه، يتكامل مع العديد من المبادرات الصحية، التي وجه به الرئيس للكشف عن ملايين الأطفال في المدارس ومعالجة مشاكل السمع والبصر، والاهتمام بالصحة الجسدية لهم، علاوة على الاهتمام الكامل بتطوير التعليم، والتوسع في انشاء المدارس اليابانية بمصر بهدف الارتقاء بالتعليم وكلها تصب لمصلحة الطفل المصري.