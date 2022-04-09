سعد الصغير في «سابع سما»:وقفت مع عمر كمال واتضايقت منه لهذا السبب

/691135/سعد-الصغير-في-سابع-سماوقفت-مع-عمر-كمال-واتضايقت-منه-لهذا-السبب

دوت الخليج يرصد تصريحات سعد الصغير الجريئة

سعد الصغير برنامج سابع سما

تحدث الفنان سعد الصغير عن عدد من الفنانين والنجوم مثل حكيم الذي قال عنه مدرستنا في الغناء، وعن محمود الليثي أضاف: “الجدع وأخويا وعشرة عمري”.

كما حرص على معاتبة المطرب الشعبي عمر كمال وقال عنه: “أنا اخوه الكبير ووقفت معاه كتير لكن اتضايقت لما قال على نفسه تاريخ ومحدش فينا تاريخ”.

تصريحات سعد الصغير

وأضاف الفنان سعد الصغير في كلامه: “دايما عايش في صراع بين الخير والشر جوايا وسعيد بالبرنامج الخيري الذي أقدمه حاليًا عبر قناة الشمس”.

وتابع قائلًا: “والدتي دائمًا كانت أمنيتها الوحيدة أن أقدم برنامج خير مثل صبايا الخير الذي كانت تقدمه ريهام سعيد”، وأوضح أنه لا يعرف إذا كان سيعتزل قريبًا أم لا.

ومن ناحية أخرى كانت طليقة سعد الصغير وهي الزوجة الثانية في حياته “برلنتي عامر”، حلت ضيفة الإعلامي أحمد عبد العزيز عبر برنامج الوسط الفني المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم.

طليقة سعد الصغير

وكشفت برلنتي عامر عن تفاصيل وأسرار انفصالها عن الفنان سعد الصغير شهر فبراير الماضي، بعد زواج استمر حوالي عام، وقبلها كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير، تم الانفصال بيني وبين سعد، طلاق نهائي".

اقرأ أيضًا

سعد الصغير: «زعلت أم أولادي كتير وممكن أبوس رجليها»

وأوضحت في حوارها التلفزيوني أن سبب الطلاق كانت مسرحية “كازانوفا” حيث كان قد وعدها بالعمل معه في مسرحية ضمن موسم الرياض الترفيهي وقال لها: “لو مخدتكيش معايا تبقي طالق”.

وأشارت إلى أنه سافر لعمل المسرحية دون أن يعلمها، وعندما عاد حدثت مشكلة والطلاق، ويشارك سعد الصغير في بطولة مسرحية كازانوفا برفقة عدد من النجوم مثل حسن الرداد، عمرو يوسف، ياسر الطوبجي، حمدي الميرغني، نسرين طافش، هالة فاخر، وآخرين.

وكانت قد حققت المسرحية نجاحا كبيرًا وقت عرضها في المملكة العربية ضمن موسم الرياض الترفيهي وسط منافسة مع عدد من الأعمال المسرحية المصرية هناك.