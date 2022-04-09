/691133/مسلسل-المشوار-الحلقة-8-محمد-رمضان-يخفي-عن-دينا-الشربيني-سر-خطير

مسلسل المشوار الحلقة 8 شهدت أحداث مثيرة ولافتة للانتباه بدأت بإخبار رجال وجيه لأسما إبراهيم بأنه اختطف ابنها آدم حتى تعيد ورد -دينا الشربيني- الأمانة الموجودة لديها وهي قطع الآثار وهددهم أنه سيؤذيه إذا بلغوا الشرطة.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 8.

دينا الشربيني تطمئن محمد رمضان بنجاح تمثيليتها

انتقل المشهد التالي إلى منزل صديقة ورد حيث تقيم الأخيرة هي وابنها وتلقت مكالمة هاتفية من ماهر -محمد رمضان»- ليطمين عليها لتخبره أن نجحت في التمثيلية وترتب حاليا الغرفة التي ستقيم فيها، بعدها ذهب ماهر في طريقه إلى محامي صديقه وتبادلا أطراف الحديث.

بيومي فؤاد يبحث عن طرف خيط لإخراج موكله أحمد كمال

تبادلا وجيه -أحمد كمال- وبيومي فؤاد أطراف الحديث بمكتب القسم في محاولة من الأخير حل لغز وجود القطع الأثرية بمنزل وجيه لكنه لم يصل لحل ولم يستطع الحصول على معلومة تفيده في الدفاع عن موكله.

محمد رمضان يمثل ليقيم مع دينا الشربيني

استكملت ورد وماهر تمثليتهما وذهب الأخير إلى بيت صديقتها الذي تقيم فيه ومثل أنه جاء ليصالح زوجته وشهد الجيران وأصر أن لا يذهب حتى ياخذها معه وهي رفصت ونجح في هدفهما وهو نزول صديقتها وتركهم سويا مع ابنهما رحيم.

محمد رمضان يعلم باختطاف آدم

سمع ماهر التسجيل الذي أرسلته سما إبراهيم إلى ورد عن اختطاف ابنها آدم وهي كانت لازالت لم تسمعه وعند مجيئها أخفى ماهر الهاتف لتنتهي بذلك أحداث مسلسل المشوار الحلقة 8.

تدور قصة مسلسل "المشوار" في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، حيث يقدم رمضان شخصية ماهر، الذي يقع في غرام وردة ويتزوجها، والتي تلعب شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، ويدخل محمد رمضان في مشاكل بسبب تورطه في عالم الآثار، إلا أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم الفنان أحمد مجدي.

يشارك في بطولة مسلسل "المشوار" بجانب محمد رمضان، ودينا الشربيني، عدد كبير من النجوم مثل، أحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد سعيد عبد الغني، وخالد أنور، وخالد كمال، وندى بسيوني، وكارولين خليل، ومحمد عز، وندا موسى، وثراء جبيل، ومحمود الليثي، وحنان يوسف، وسارة عبد الرحمن، ومحسن منصور، وسما إبراهيم، ومحسن منصور، وأحمد كمال، والمسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.