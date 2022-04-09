/691132/صابرين-لبسمة-وهبة-عن-فيديو-بكائها-الناس-نسيت-بتفكريهم-ليه-والأخيرة-ترد-بيتكلموا-فيه-لحد-النهاردة

ردت الفنانة صابرين، على فيديو بكائها الشهير على الهواء مع الإعلامي عمرو أديب، والذي كان بسبب تعرضها لهجوم عنيف من اللجان الإلكترونية قائلة:" حاجة قديمة والناس نسيتها انتي بتفكري الناس تاني بيها ليه.. لترد عليها بسمة وهبة الناس بتتكلم فيها لحج النهاردة".

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جاء ذلك خلال لقائها عبر برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفة:" انها تركت الفن بعد حالة من اللخبطة جاءت بعد مسلسلل ام كلثوم ، اضافة الى عدم الراحة في الحياة الزوجية".

صابرين لبسمة وهبة عن فيديو بكائها: الناس نسيت بتفكريهم ليه.. والأخير ترد: بيتكلموا فيه لحد النهاردة

وتابعت الفنانة صابرين:" عي ضربتني في امور كثيرة تسببت في تحطمي بعد مرحلة النجاح المذهلةة التي تعرضت لها .. ولجأت الى اللله بع هذه المرحلة".

صابرين: لم اقبل بالتجاوزات من أجل المال في برنامج رامز جلال

في سياق اخر روت الفنانة ثابرين تفاصيل مشاركتها في برنامج رامز جلال، بعد ان وجهت لها الاعلامية بسمة وهبة اتهام بانها ارتضت بالتجاوزات والتطاولات التي يقولها رامز على المشاركين قائلة:" لم اقبل بالتجاوزات من أجل المال.. كما اننا لا نسمع ما يقوله وقعد أقوله متذيعش".

وتابعت الفنانة صابرين:" شاركت في رامز قلب الأسد.. والاسود التي كانت في البرنامج خاصة لفاتن الحلو بنت خالتي.. وكل عام ادرك مقلب رامز ولكن هذه المرة رامز خدني على خوانة.. لانه لم يزكر اسم رامز على الاطلاق بل تواجدة سيرة الفنان العالمي فاندتم وهو ما اسعدني كثيرا لقيامي بعمل عالمي مع نجم مثله".

واكدت الفنانة صابرين للاعلامية بسمة وهبة على ان رامز لم يقم بإهانتها على الاطلاق، فمن ضمن تعليقاته كانت نملية وتخنت.. وهذا صحيح لاني بالفعل تخنت".

واكملت الفنانة صابرين:" رمز زكر عني اثناء تعليقه باني كوكب الشرق في التمثيل.. وام كلثوم التمثيل.. وانا ارضى بهذه التعليقات .. فهو لم يقم باهانتي او شيء يدينني والجميع يعلم ان هذه الحلقة كان لها صدى واسع".