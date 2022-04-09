/691131/صابرين-اتاخدت-على-خوانة-في-رامز-موفي-ستار-وانبهرت-بالمشاركة-مع-فاندام

روت الفنانة ثابرين تفاصيل مشاركتها في برنامج رامز جلال، بعد ان وجهت لها الاعلامية بسمة وهبة اتهام بانها ارتضت بالتجاوزات والتطاولات التي يقولها رامز على المشاركين.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقائها عبر برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفة:" لم التجاوزات من أجل المال.. كما اننا لا نسمع ما يقوله وقعد أقوله متذيعش".

صابرين: «اتاخدت على خوانة في رامز موفي ستار.. وانبهرت بالمشاركة مع فاندام»

وتابعت الفنانة صابرين:" شاركت في رامز قلب الأسد.. والاسود التي كانت في البرنامج خاصة لفاتن الحلو بنت خالتي.. وكل عام ادرك مقلب رامز ولكن هذه المرة رامز خدني على خوانة.. لانه لم يزكر اسم رامز على الاطلاق بل تواجدة سيرة الفنان العالمي فاندتم وهو ما اسعدني كثيرا لقيامي بعمل عالمي مع نجم مثله".

صابرين: رامز لم يقم باهانتي في برنامجه

واكدت الفنانة صابرين للاعلامية بسمة وهبة على ان رامز لم يقم بإهانتها على الاطلاق، فمن ضمن تعليقاته كانت نملية وتخنت.. وهذا صحيح لاني بالفعل تخنت".

واكملت الفنانة صابرين:" رمز زكر عني اثناء تعليقه باني كوكب الشرق في التمثيل.. وام كلثوم التمثيل.. وانا ارضى بهذه التعليقات .. فهو لم يقم باهانتي او شيء يدينني والجميع يعلم ان هذه الحلقة كان لها صدى واسع".