سعد الصغير: «زعلت أم أولادي كتير وممكن أبوس رجليها»

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دوت الخليج يعرض تصريحات سعد الصغير

تصريحات سعد الصغير

قال الفنان سعد الصغير في حواره التلفزيوني: “أنا متسرع في قراراتي وبمضي على أي شغل أفلام أو مسلسل أو برنامج من غير ما أقرأ وأوقات ألبس في الآخر”.

وتحدث عن علاقات الحب في حياته، وأضاف: “ولا مرة دخلت في علاقة حب بجد.. ولكن زوجتي الأولى أم أولادي تعبت معايا وزعلتها كتير”.

وأضاف: “ممكن أبوس رجل أم عيالي وممكن أعيط لو سابتني مقدرش على فراقها وتستحق التكريم لسنوات كثيرة وكانت معايا أيام ما الثلاجة كان فيها مخلل فقط”.

سعد الصغير في “سابع سما”

وفيما يخص تعدد زيجاته على زوجته الأولى: “أم أولادي لم تطلب الطلاق مني رغم زواجي بغيرها أكثر من مرة ووعدتها أن هذا لا يتكرر أبدا”.

ومن ناحية أخرى، كان المطرب الشعبي سعد الصغير واجه أزمة مع الإعلامي أحمد عبد العزيز بسبب استضافة الأخير لطليقته “برلنتي عامر”.

وشارك سعد الصغير متابعيه وجمهوره بنشره مقطع فيديو يرد فيه على المذيع بعد أن قال عنه في الحلقة: “بطل الطرب وعمال يبيض شقق”.

وقال سعد الصغير في الفيديو قائلًا: "أولا آسف على الأسلوب، طبعا مش واخدين على سعد الصغير كدا، لكن لما واحد يفكر بس إن هو إعلامي ويعمل إرهاب للفنانين على حسابنا وعلى حساب زملاء آخرين لازم أتكلم كدا مع احترامي لجمهوري والناس المحترمة وأصحابي وإخواتي”.

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وقال سعد، بالفيديو: "أحمد عبدالعزيز بيعمل إرهاب للفنانين، وبعتله رسالة وقولتله إن بيني وبينه القانون.. أنا مش هسيبك بالقانون، وأناشد الدكتور طارق سعدة، الأستاذ أحمد عبد العزيز مش إعلامي.. ده أنا من شبرا مش هتعرف تعمل معايا حاجة، وأنا ورايا جيش".

يذكر أن طليقة الفنان سعد الصغير كانت قد كشفت السبب الحقيقي وراء انفصالهما في لقائها التلفزيوني حيث قالت: “سعد ضحك عليا وثبتني عشان أتزوجه، وأنا كنت مرتاحة الأول معاه وحبيته، رغم فارق السن الكبير بيني وبينه، ولكنه عنده حب تملك”.