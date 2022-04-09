مسلسل يوتيرن الحلقة الثامنة.. كريم قاسم مصدر المشاكل وريهام حجاج تتعرض للضرب

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عرضت شاشة قناة cbc الفضائية منذ قليل مسلسل يوتيرن الحلقة الثامنة بأحداث غير متوقعة حيث تتعرض ريهام حجاج للضرب على يد زوجها.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة الثامنة

مسلسل يوتيرن الحلقة الثامنة

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل يوتيرن بـ خالد وهو كريم قاسم الذي استطاع أن يجمع 10 مليون جنيه ليعطيهم لشوقي وهو الفنان محمود حافظ وذلك حتى لا يسلّم الظرف للشرطة.

واجتمع خالد ويارا وهي الفنانة ريهام حجاج مع شوقي في مقهى عام وأعطوه المبلغ وذلك ليخرج خالد وابنة خالته من خطر دخول السجن، ويدخل في مشكلة أخرى.

مسلسل يوتيرن الحلقة 8

وفي ذلك الوقت كان يوسف وهو زوج يارا الذي يقدم شخصيته الفنان أيمن القيسوني يراقبهما من بعيد، ومن جانبه حوال خالد أن يفسر الوضع له لكنه لم يستمع له واتهمهما بالخيانة.

وأخذ يوسف زوجته يارا ورحل وهو في حالة غضب شديد يتهمها بالخيانة كما شعر خالد بالذنب وتحدث مع زوجته هدى وهي عبير صبري التي أخبرته بضرورة التحدث مع يوسف قبل أن يزداد الأمر سوءًا.

وتعدى يوسف على ريهام حجاج بالضرب بعد أن كشف كذبها حيث قالت له وهي تحدثه أنها مع زوجة شقيقها وهي نانسي صلاح التي كانت في الوقت نفسه عند يوسف في الشركة تحاول الوقيعة بينهما، وينتظر الجمهور الحلقة غدا لمعرفة ما سيحدث للثنائي وهل سيستطيع خالد إصلاح الأمر؟.

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وتأتي مواعيد عرض مسلسل يوتيرن الحلقة الثامنة عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة 6:15 مساءً بجانب عرضه عبر منصة watch it الرقمية.

ويضم المسلسل في بطولته بجانب ريهام حجاج كلا من كريم قاسم، والفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمود حجازي، وآخرين.

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنان كريم قاسم الدرامية بطولة حلقة “بحبك موت” التي عرضت ضمن حلقات مسلسل المشهد الأخير الذي عرض عبر منصة شاهد الرقمية وحقق وقت عرضه نجاحا كبيرًا.