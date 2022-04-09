عمرو يوسف عن نور الشريف: «مكنش بينصح حد»

صرح الفنان عمرو يوسف خلال الحلقة الثامنة من برناج حبر سري في رمضان العديد من التصريحات الهامة مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة قناة القاهرة والناس مع الإعلامية أسما إبراهيم.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنان عمرو يوسف في برنامج حبر سري عبر شاشة قناة القاهرة والناس

عمرو يوسف والراحل نور الشريف

تحدث الفنان عمرو يوسف عن علاقته بالراحل نور الشريف، فقال: استاذ نور الشريف مكنش بينصح حد كان بيطبق، وكان شايف ان الشغلانة دي لو مديتهاش كل حياتك مش هتديك كل حاجة، اعتقد لو كان موجود كان هيبقى مبسوط بشغلي.

وسألته أسما عن الشائعة التي تقول أنه تمرد على العمل مع نور الشريف في وقت سابق، فقال: متمردش على استاذ نور احنا اشتغلنا في الدالي 3 أجزاء، عمر ما استاذ نور طلبني وانا قولت لا ودي إشاعة مغرضة.

وحينما سألته أسما عن الشائعة التي تقول أن كندة تهاجم معجباته، قال: كندة طول عمرها مؤدبة وطول عمرها كويسة، عمرها ما حصلت.

وسألته أسما هل من ممكن أن يقوم بتطبيق فيلم كدبة كل يوم في حياته، فقال عمرو: الواحد بيبقى داخل العلاقة متخيل يا ابيبض يا اسود لكن بعد ما بيتجوز بيكتشف ان الدنيا ابسط من كده، واعتقد مفيش اتنين هيكملوا حياتهم سوا وهما مش اصدقاء والكدب مينفعش وضد الفكرة دي.

وسألته أسما عن رأيه هل من الممكن أن يتحول الحب إلى صداقة مرة أخرى، فقال: ممكن اه بس مش سهلة أوي بس ممكن العلاقة تفضل بينهم طيبة.

عمرو يوسف ووالده الراحل

توفى والد عمرو يوسف في 2013 بالتزامن مع بدايته الفنية، وقد وجه له رسالة، قائلًا: هو كان اعز صديق ليا وصاحب كل صحابي وكانوا بيستشيروه ومكنش اب تقليدي وكان دايما يقعد ويتكلم بالعقل ويشرح ومكنش يحب يبان مثالي، كان ممكن يحكيلي عن اخطاء عملها زمان، كان اب جميل ودبلوماسي.

وتابع: اعتقد كان هيكون مبسوط باللي وصلتله، واكتر حاجة مفقتدها اني اقعد معاه وهو بيشرب قهوته ونتكلم سوا.

عمرو يوسف في مسرحية كازانوفا

يذكر أن أخر أعمال عمرو يوسف هي مشاركته في مسرحية كازانوفا التي عرضت في موسم الرياض السعودي 2022، وتعد المسرحية بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.