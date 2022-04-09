مباراة الأهلي والمصري.. تشكيل الأحمر: شريف في الهجوم وأفشة أساسيًا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة المصري المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، عمرو السولية، آليو ديانج، كريم فؤاد، على معلول، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة، ميكيسوني ومحمد شريف.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.

ويدخل الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في دور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقى للمرة السادسة على التوالي بعد تخطى عقبة الهلال السودانى بهدف حسين الشحات ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في دور الثمانية.

وعلى نفس الوتيرة تأهل المصرى البورسعيدى لربع نهائي بطولة الكونفدرالية وضرب موعداً مع نهضة بركان المغربى.