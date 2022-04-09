/691129/أحمد-محسن-توجيهات-الرئيس-السيسي-بحشد-الطاقات-الإبداعية-في-نشأة-الأطفال-تؤكد-الاهتمام-بالطفل-المصري

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على حشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.

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وقال محسن، في تصريحات له اليوم، إن توجيهات السيسي تنم عن وعي الدولة وقيادتها الرشيدة بأهمية بناء الطفل المصري وتنمية مواهبه واستثمار ذكاؤه والاستفادة به وصقل شخصيته حتى يكون شابًا ومواطنا فاعلا وعلى وعي بمشاكل الوطن.

أحمد محسن: توجيهات الرئيس السيسي بحشد الطاقات الإبداعية في نشأة الأطفال تؤكد الاهتمام بالطفل المصري

ونوه نائب الشيوخ، بما قاله الرئيس عن أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ، وبالخصوص تجاه محاور الأمن القومي لمصر، وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال.

وأضاف نائب بني سويف، أن التوجيهات الثقافية للرئيس بضرورة الاهتمام بأدب الطفل وحشد الطاقات الإبداعية نحوه، يتكامل مع العديد من المبادرات الصحية، التي وجه به الرئيس للكشف عن ملايين الأطفال في المدارس ومعالجة مشاكل السمع والبصر، والاهتمام بالصحة الجسدية لهم، علاوة على الاهتمام الكامل بتطوير التعليم، والتوسع في انشاء المدارس اليابانية بمصر بهدف الارتقاء بالتعليم وكلها تصب لمصلحة الطفل المصري.

الرئيس السيسي يستقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة فى مجال أدب الطفل

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الكاتبة سماح أبو بكر عزت أعربت عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدةً أن النجاح والتقدير الذي لاقته كتاباتها قد عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال، مشيرةً في هذا السياق إلى مشروعها الأدبي الأخير تحت عنوان "حياة وكريمة"، وهي القصة المستوحاة من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تعرض إنجازات وأهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للأطفال. وقد أعرب الرئيس عن متابعة سيادته للأعمال الأدبية التي ألفتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، والتي حازت على إثرها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية، مؤكداً سيادته أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال.

وقد وجه الرئيس في هذا السياق بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.