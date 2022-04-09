/691128/عاجل-تشكيل-الأهلي-لمواجهة-المصري-في-الدوري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل المارد الأحمر الذي يخوض مباراة المصري التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تشكيل الأهلي لمواجهة المصري في الدوري وجاء تشكيل النادي الأهلي الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: علي معلول وكريم فؤاد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم. في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو. في خط الهجوم: محمد شريف.

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