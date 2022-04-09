/691126/مفاجأة-في-تشكيل-الزمالك-أمام-المقاصة-بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام المقاصة بالدوري و يضم التشكيل كل من: حراسة المرمى : محمد أبوجبل خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" خط الهجوم: عمر السعيد دكة بدلاء الزمالك أمام المقاصة ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" و رزاق سيسيه. قائمة الزمالك فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد فى خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي. فى خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور- محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي – أيمن حفني – رزاق سيسيه – أحمد سيد ” زيزو” – سيد عبد الله . فى خط الهجوم: عمر السعيد. وارتقى الزمالك للمركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق الفوزعلى بيراميدز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة 28 بينما تراجع الفريق السماوي للمركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما توقف رصيد بيراميدز عقب الخسارة من أبناء ميت عقبة في المواجهة التي جمعت الفريقين في سهرة كروية رمضانية.

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