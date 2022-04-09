/691125/بريطانيا-تدعم-أوكرانيا-بـ-120-عربة-مدرعة-وأنظمة-صواريخ-مضادة-للسفن

ثمن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، الدور الكبير الذي تقوم به المملكة المتحدة البريطانية، في دعم بلاده في حربها مع روسيا، داعيا بقية دول العالم إلى الاقتداء ببريطانيا خاصة على صعيد المساعدات العسكرية، جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إلى كييف، لتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد روسيا.

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من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن زيارته تأتي كبادرة تضامن مع الشعب الأوكراني، وأن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات، وسترسل المزيد من الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا، هذا إلى جانب الحصار الاقتصادي الذي تقوم به غالبية الدول الأوروبية.

بريطانيا تدعم أوكرانيا بـ 120 عربة مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن

حيث رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستقدم 120 عربة مدرعة، وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن.

وندد «جونسون» بالانتهاكات التي قامت بها روسيا في مدينة بوتشا، والتي اكتشف سقوط مدنيين بها، عقب انسحاب الجيش الروسي منها، مشيرًا إلى أن تلك الجرائم فضحت الرئيس الروسي.

كان بوريس جونسون، قد أعلن أمس، عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 130 مليون دولار، وتقديم أنظمة دافع جوية وصواريخ مضادة للدروع.