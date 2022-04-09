مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 8.. أسرة أحمد مكي تطرده من الفريق

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عرضت شاشة قناة on الفضائية مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 8 والتي شهدت العديد من الأحداث المهمة حيث ينتظر الجمهور معرفة أحداث الجولة الثانية من لعبة الحبار في المزاريطة.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 8

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 8

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 6 ببدء اليوم التالي وخلاله تشهد لعبة الحبار المستوى الثاني من اللعبة وهي “صيادين السمك” وتتكون من فرق وكل فريق من أربعة أشخاص.

وفاز الكبير وهو الفنان أحمد مكي هو وزوجته مربوحة وأولاده جوني والعترة، ثم انتقلوا للعبة أخرى تتكون أيضًا من 4 أفراد ولكنهم لم يرغبوا في انضمام الكبير معهم في اللعبة الجديدة وحل مكانه محمد سلام، وانضم في لعبة “كيكا على العالي” مع هشام إسماعيل وحسين أبو الحجاج.

وكان قد تساءل الجمهور ومشاهدي المسلسل خلال الساعات الماضية عن هوية صاحب اللعبة حيث ظن البعض أنه حزلئوم أو جوني.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة الثامنة

وكانت الحلقة الماضية من مسلسل الكبير أوي 6 شهدت تساؤلات أهالي المزاريطة التي بدأت تبحث عن جوني الذي اختفى من اللعبة، وظن الجميع أن جوني هو الذي خطفهم، وحدث تطور في علاقة الكبير بزوجته مربوحة وهي الفنانة رحمة أحمد التي أنقذته خلال المستوى الأول من اللعبة.

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 6 مجموعة من النجوم بجانب الفنان أحمد مكي، منهم رحمة أحمد، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، محمد أوتاكا، حسن القناوي، حسين أبو حجاج وعلاء زينهم، وآخرين.

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ويضم العمل عدد من ضيوف الشرف مثل ماجد الكدواني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، حمدي الميرغني، وسليمان عيد وغيرهم والمسلسل من تأليف مصطفى صقر و إخراج أحمد الجندي، ويعرض العمل يوميًا الساعة 6:20 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 1:50 صباحًا ويعاد في تمام الساعة 2 ظهرًا باليوم التالي، بجانب عرضه عبر منصة واتش ات الرقمية.