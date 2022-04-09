عمرو يوسف مغازلًا زوجته كندة علوش: «أجمل فنانة في الوطن العربي»

/691115/عمرو-يوسف-مغازلا-زوجته-كندة-علوش-أجمل-فنانة-في-الوطن-العربي

حل اليوم الموافق ثامن أيام شهر رمضان الكريم، الفنان عمرو يوسف ضيف برنامج حبر سري في رمضان مع الإعلامية أسما إبراهيم في تمام الساعة 6.20 مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنان عمرو يوسف في برنامج حبر سري وذلك خلال السطور القادمة

انتقلت أسما إبراهيم إلى أحد فقرات البرنامج وهي اختيار ممثل أو ممثلة من ضمن 3، وكانت أولهم الاختيار بين عائشة بن أحمد، صبا مبارك، هند صبري، فكان رد عمرو يوسف: التلاتة زي القمر، هند صبري سبقت وعندها تاريخ وصبا مبارك، لكن عائشة لسه في بدايتها بس بتاخد خطوات مهمة.

وتابع قائلًا: التلاتة اشتغلت معاهم واتشرفت اني اشتغلت معاهم، مقدرش اختار عشان كلهم زي القمر وكل واحده فيهم صاحبة مشروع وقد ايه بتضحي، ومسلسل البحث عن علا هند كانت منتج منفذ وصبا بردو بتعمل كده، وعائشة هتكون من أهم الوجوه.

عمرو يوسف: كندة علوش أجمل فنانة في الوطن العربي

واستكمل كلامه بشكل مرح قائلًا: اجمل واحدة من فنانات الوطن العربي كلهم “كندة علوش”.

وثانيا كان الأختيار بين كريم عبد العزيز، احمد عز، احمد حلمي، فكان رد عمرو يوسف: بحبهم كلهم في الكوميدي ودول نجوم مشرفنا وشايلين السينما المصرية على كتافهم كلهم حلوين وفي احمد السقا ومحمد سعد ومحمد هنيدي كمان وغيرهم.

وحينما سألته أسما إذا كان منزعج من فكرة وجود أحمد عز بشكل رئيسي على افيش فيلم ولاد رزق وأنه لولا أحمد عز ما نجح الفليم، فقال: ازعل ليه؟ احمد عز رقم 1 بس سبب نجاح الفيلم الكبير المخرج طارق العريان والكاتب، والمشروع ده بالذات ليه خصوصية، احمد عز طبعا بطل الفيلم وطبعا رقم 1.

عمرو يوسف: تايسون غول تمثيل

ثم جاء الاختيار بين محمود عبد المغني، أحمد داود، محمد ممدوح، فكان رد عمرو يوسف: غول التمثيل محمد ممدوح تايسون.

وتابع: المقارنة بين محمود عبد المغني وتايسون غير عادلة ف طلعي محمود ابراهيم عشان هو وحش السينما وأبدع في دور الشيخ ريشة من اعظم الادوار اللي عملها.

وأردف: دول 3 ممثلين اقويا، بس بحب حتت ممدوح وحتت لمحمود وحتت احمد داوود.

وعن تفاصيل العمل الذي سيجمعه بالفنانة عائشة بن أحمد، قال: هما 6 حلقات اخراج كونلنتيج بطولة عائشة بن احمد فتحي عبد الوهاب ونجمة من هوليوود اتمنى تعجب الناس لما ينزل في شهر 6.