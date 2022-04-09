عمرو يوسف عن الاختيار:«مسلسل مهم ونفسي أكون فيه»

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دوت الخليج يرصد لكم رأي عمرو يوسف في مسلسل الاختيار وذلك خلال السطور القادمة

عمرو يوسف وفيلم عد تنازلي

تحدث الفنان عمرو يوسف في أول فقرة له في برنامج حبر سري عن فيلمه عام 2014 الذي بعنوان «عد تنازلي» فقال: كنا واخدين زاوية معينة فيه ان شخص يتحول من مثقف إلى ارهابي، ووانا بعمل الدور ده كنت بقول ازاي الناس دي بيتضحك عليها كده بالرغم انهم مثقفين.

عمرو يوسف ومسلسل الاختيار

وأعرب عن سعادته بمسلسل الاختيار قائلًا: الاختيار مسلسل مهم جدًا وسعيد بأجزاؤه الثلاثة ونفسي يفضل مستمر واعتقد ان دي قوة الدراما، القوه الناعمة بتاعتنا ازاي بنوصل الرسالة في مسلسل يمكن الاعلام والصحافة طلعت في لقاءات واتكلمت، لكن الل بنقوله في مسلسل 30 حلقة يمكن يكون اقوى من الحاجات دي كلها عشان الفن المصري قوي جدا ومؤثر في الوطن العربي كله.

وحينما سألته أسما عن سبب عدم وجوده في أي جزء من أجزاء المسلسل، قال عمرو: نفسي اكون فيه بس ماتعرضش عليا حاجة للاسف.

عمرو يوسف في مسرحية كازانوفا

يذكر أن أخر أعمال عمرو يوسف هي مشاركته في مسرحية كازانوفا التي عرضت في موسم الرياض السعودي 2022، وتعد المسرحية بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

برنامج حبر سري في رمضان

برنامج حبر سري، يعرض يوميا في رمضان 2022 على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:20 مساءا بعد أذان المغرب مباشرة، واستضافت خلاله حتى الأن كلا من الفنانة شيرين رضا، الفنان أحمد السعدني، الفنان أمير كرارة واسلام إبراهيم ومحمود الليثي، وكهربا.

وكانت قد حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.