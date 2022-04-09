حسام موافي: رمضان شهر عبادة مش مسلسلات وعزومات



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه لا يمل ولا يزهق من التذكير بأن رمضان شهر عبادة وليس عزومات ومسلسلات.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب قضاء الـ 30 يومًا عبادة وسط الأهل والأسرة في المنزل.

وأردف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه لو تم التركيز في العبادة سنتغير للأفضل والله يرضى علينا جميعًا.

حذر من تناول الطعام مرة واحدة فقط خلال الصيام، مشيرا إلى أنه يجب تناول 3 وجبات فطار وغذاء وعشاء، الأول عيش وجبنه عند الإفطار، والغداء بعد التراويح والعشاء زبادي وخيار في السحور.

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