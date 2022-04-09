محافظ أسوان يؤكد وجود تنسيق مع الجهات الرقابية للوقاية من الفساد

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان وجود تنسيق متواصل بين المحافظة وكافة الجهات الرقابية والمختصة لزيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته والتعريف بالأضرار المترتبة عليه وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وهو الذى تواكب مع تنظيم المحافظة لفعاليات الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بإشراف من هيئة الرقابة الإدارية لإبراز كافة المحاور المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد بوجه عام باعتبارها من أخطر القضايا التى تواجه الدول وتسببها فى تعطل مسيرة العمل والبناء والتنمية الاقتصادية.





وأكد محافظ أسوان - خلال بيان صحفى صادر عن محافظة أسوان اليوم - أن محافظة أسوان تعمل حاليا على مكافحة الفساد الإدارى من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد للخدمات الحكومية، وإطلاق مشروع التحول الرقمى لكافة الخدمات بما يلبى آمال وطموحات جموع المواطنين لتعم الطمأنينة بين مؤدى الخدمة ومتلقيها على الوجه الأكمل. وأشار أشرف عطية إلى أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وإعداد خطة لرصد أى مخالفات أو شكاوى، مع تفعيل دور لجنة التفتيش والمتابعة بالمحافظة على كافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها والمراكز التكنولوجية بحيث يتم عرض تقرير أسبوعى عن المواقع التى تم المرور عليها. وأوضح أن ذلك يتواكب مع إطلاق مبادرة لمنع ومكافحة الفساد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لنشر أساليب المكافحة وزيادة وعى المواطنين بذلك، وتوضيح الإجراءات القانونية التى يتم تنفيذها وإتخاذها تجاه من يثبت عليه واقعة للفساد، وكذا تفعيل الخط الساخن لتلقى شكاوى الفساد، وهو الذى يتوازى بمواصلة تعاون المحافظة مع اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك من خلال منسقى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تم عقد ورشة عمل بمقر الأكاديمية الوطنية لمناقشة الرؤية المستقبلية للمرحلة الثالثة لهذه الإستراتيجية 2023 /2030، مع عقد إجتماعات تنسيقية لكافة الإدارات المنوط بها تنفيذ متطلبات الإستراتيجية خلال المرحلة القادمة.

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