مكاتب لخدمة المواطنين بمستشفيات الدقهلية

جدة - نرمين السيد - قالت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية إنه بناء على تعليمات المحافظ أيمن مختار محافظ الدقهلية، قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بإنشاء مكاتب فى أقسام الاستقبال لخدمة المترددين على العيادات الخارجية والمترددين على المستشفى بشكل عام بحيث يكون مكانه معروف وواضح للمرضى.





وأضافت مديرية الصحة - فى بيان صادر عنها اليوم السبت - أن إدارة الطب العلاجى قامت بتكليف مسئول لخدمة المواطنين بكل مستشفى للتدخل السريع والحل الفورى لمشاكل المواطنين فور حدوثها والإشراف على مسارات المرضى والمترددين على العيادات الخارجية وتفعيل اللوحات الإرشادية ونظافة ساحات الانتظار للمرضى. يذكر أن مكتب خدمة المواطنين يقوم أيضا بفحص الشكاوى الإلكترونية والورقية الواردة.

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