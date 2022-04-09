/691122/مصرع-5-أشخاص-وإصابة-11-آخرين-في-حادث-صحراوى-المنيا

لقى 5 اشخاص مصرعهم اليوم السبت في حادث تصادم ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي، والذي انقلب فجر اليوم السبت، مما تسبب في مصرع 5 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، كانوا في طريقهم لأداء واجب بمحافظة أسيوط.

دوت الخليج

الحادث في بداية الأمر تسبب في عن مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين، وعقب نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام، لفظ 3 مصابين أنفاسهم الأخيرة لتصبح الحصيلة النهائية لحادث صحراوى المنيا وفاة 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، جنوب كمين الصفا.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

حوادث الطرق هي أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعد حوادث الطرق هي أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، و تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوداث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.