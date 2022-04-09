/691120/بلقطات-من-الكواليس-تفاصيل-فيلم-خطة-مازنجر-لـ-حمدي-الميرغني-وياسمين-رئيس

بدأ صناع فيلم خطة مازنجر تصوير أولى المشاهد اليوم السبت ويجمع في بطولته كلا من الفنانة ياسمين رئيس والفنان حمدي الميرغني.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم خطة مازنجر

فيلم خطة مازنجر

يتولى إخراج فيلم خطة مازنجر لـ حمدي الميرغني وياسمين رئيس، المخرج رامى رزق الله، والمقرر عرضه قريبًا ومن المتوقع المنافسة به ضمن موسم عيد الأضحى المقبل.

ينتمي فيلم خطة مازنجر لنوعية أفلام الكوميديا الساخرة، وانتهى فريق عمل الفيلم من عمليات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين بالبطولة.

تفاصيل فيلم خطة مازنجر

ويشارك حمدى الميرغنى، وياسمين رئيس في بطولة فيلمهما الجديد مجموعة من الفنانين مثل محمود حافظ، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، بيومى فؤاد، أوس أوس، اسماعيل فرغلى، محمد رضوان، وآخرين والعمل من تأليف محمد اسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله.

وتتولى شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى إنتاج الفيلم الجديد الذي ثالث تجربة إنتاجية لشركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، حيث قدما مؤخرًا مسرحية أحفاد ريا وسكينة للفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

وتنتج الشركة أيضًا فيلم باريس رمسيس الذي يضم في بطولته كلا من هيفاء وهبى وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر وآخرين ومن المقرر الانتهاء من تصوير وطرحه قريبًا.

اقرأ أيضًا

راجعين يا هوى الحلقة 8.. نور اللبنانية تخفي سر خطير

ويشار أن الجهة المنتجة لفيلم خطة مازنجر تجهز أكثر من فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، وكانت آخر أعمال الفنان حمدى الميرغنى فيلم زومبى الذي سينافس به ضمن موسم عيد الفطر المقبل ويشاركه في بطولته الفنان علي ربيع وفي سياق متصل، يظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوى 6 للفنان أحمد مكي الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022.

بينما تنتظر الفنانة ياسمين رئيس طرح فيلمها الجديد جارة القمر في دور العرض السينمائي ويشاركها في البطولة الفنان كريم فهمى وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم قمر 14 الذى عرض مؤخرًا فى السينمات وشاركها به مجموعة كبيرة من الفنانين مثل خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ومحمد أنور وشيرين رضا ومي الغيطي وآخرين.