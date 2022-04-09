/691116/رد-فعل-صادم-لـ-عبد-الله-السدحان-بعد-اكتشاف-مقلب-رامز-جلال

حل الفنان الكوميدي عبد السدحان اليوم السبت الموافق 9 إبريل ضيفًا على برنامج رامز موفي ستار المذاع عبر فضائية Mbc مصر مباشرًة بعد صلاة المغرب.

دوت الخليج يرصد رد فعل الفنان السعودي عبد الله السدحان على مقلب رامز جلال.

قابل السدحان مقلب رامز جلال بصدر رحب واحتضنه، وكان متماسكًا أثناء المقلب.

عبد الله السدحان يتعرض لإصابة بالغة

على الصعيد الآخر، صدم الفنان السعودي، عبد الله السدحان، جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا بمقطع فيديو بعد إصابة بالغة تعرض لها خلال تصور مسلسله الجديد.

وفاجأ عبد الله السدحان، الجمهور بالكشف عن تعرضه لإصابة في وجهه بسبب لدغة حشرة، أثناء تصوير مسلسله الجديد "نقطة من أول السطر".

وظهر السدحان بوجه منتفخ بشكل كبير متأثرا بالإصابة التي تعرض لها، ولم يكشف عن أي تفاصيل للحادث.

وحرص عبد الله على طمأن المتابعين على حالته الصحية، فقال في الفيديو الذي نشره: "للأسف تعرضت لإصابة في وجهي الحمدلله على كل حال، لقد خرجت من أجل أن أكشف لكم على ما تعرضت له حتى لا تطرح أسئلة حول سبب اختفاء أخوكم ووالدكم عبدالله السدحان.. الأمور طيبة بإذن الله".

عبد الله السدحان يصنف كشخصية مؤثرة

تم تصنيف عبد الله السدحان ضمن أفضل 43 شخصية مؤثرة في العالم العربي من قبل مجلة نيوزويك، كما حصل على جائزة أفضل ممثل في المهرجان التلفزيوني الأول الذي أقيم في القاهرة عن سهرة "إعلان براءة"، وجائزة مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل "طاش 16" كفضل مسلسل كوميدي وغيرها من الجوائز.

أبرز أعمال عبد الله السدحان

قدم عبد الله السدحان عشرات الأعمال المميزة في الدراما ومنها:" أبيض وأسود 2005، كلنا عيال قرية 2008، جاري يا حمودة 2009، طالع نازل 2012 ، طيش عيال 2012، هذا حنا 2013، منا وفينا 2015 وغيرها"، وقدم في السنوات الأخيرة قدم السدحان عدة مميزة مثل مسلسل "بدون فلتر" في 2018 و2019، ومسلسل "الديك الأزرق" في 2021، ومسلسل "أربعيني في العشرين" في 2022 وغيرها.