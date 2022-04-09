رامز جلال ساخرًا من إطلالة عبد الله السدحان: «موضة كشري و قالب على ديك رومي»

/691114/رامز-جلال-ساخرا-من-إطلالة-عبد-الله-السدحان-موضة-كشري-و-قالب-على-ديك-رومي

دوت الخليج يرصد سخرية رامز جلال من الفنان عبد الله السدحان.

رامز جلال ينتقد إطلالة عبد الله السدحان

وسخر جلال من إطلالة السدحان قائلًا: "ايه اللي هو لابسه دا...موضة كشري، وتروح بالكوفية دي تسرح بعربية تين شوكي، الخصلة اللي في شعره يقلب على ديك رومي».

عبد الله السدحان يتألق في الماراثون الرمضاني الماضي 2021

على الصعيد الآخر، شهد شهر رمضان الماضي مشاركة عبد الله السدحان في أكثر من عمل درامي من بينها المسلسل السعودي المصري "الديك الأزرق" والذي تعاون فيه مع كل من الفنان بيومي فؤاد والنجمة شيماء سيف، وعرض المسلسل على قناة sbc السعودية، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب من بينهم عبدالله الحمادي، و عبدالإله المدني، وأضوى فهد، وأميرة نايف، كما شارك عدد من نجوم الدراما السعودية من بينهم الفنان جبران الجبران، ومرزوق الغامدي.

معلومات حول عبد الله السدحان

تخرج عبد الله السدحان من كلية الزراعة بجامعة الملك سعود، وانضم إلى الوسط الفني عام 1974 بعد أن اكتشفه المخرج سعد الفريح عندما كان يخرج حفلا لنادي الهلال حيث تواجد السدحان ضمن الجماهير فقدم له بطاقة دعوة للعمل بالتلفزيون.

وجاءت بداية مشواره الفني الحقيقي عام 1981 من خلال مسرح الجامعة مع الراحل بكر الشدي وناصر القصبي، عرف في بداياته بحرصه على تجسيد شخصيات عديدة من أبرزها الرجل المسن "أبو مساعد"، ومن أشهر أعماله التلفزيونية مسلسل "طاش ما طاش"، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية، وكان أول مسلسلٍ شارك به هو مسلسل "أيام لا تنسى" عام 1974، وفي عام 1982 شارك في مسلسل "شهر الخير" إلى جانب كل من عبد العزيز المبدل وعلي المدفع.

وانطلق عبد الله السدحان في مسيرته الكوميدية وتجربته الأبرز عام 1993 بالموسم الأول من مسلسل "طاش ما طاش" والذي كان من بطولته إلى جانب ناصر القصبي وأدى كل منهما ادواراً متعددة في كل موسم وكان آخر موسم له في عام2011.