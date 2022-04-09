/691101/كنيسة-مارجرجس-بالغربية-تحيي-ذكرى-شهداء-العمل-الأرهابى

أحيت كنيسة "مار جرجس" بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، اليوم السبت، الذكرى السنوية الخامسة لشهداء الهجمات الإرهابية التى استهدفت الكنيسة فى يوم "أحد الشعانين عام 2017، وأسفرت عن استشهاد 30 من المصلين .

دوت الخليج وأقيمت صلوات القداس الالهي اليوم بكاتدرائية الشهيد مارجرجس وشهداء طنطا الابرار بأبي النجا وصلوات نيافة الحبر الجليل الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها ومعه لفيف من الاباء الكهنة والشمامسة واسر الشهداء وذلك وفق بيان أصدرته الكنيسة اليوم. الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها وعقب القداس الإلهي قام الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها والقساوسة بزيارة المزار وصلي الشمامسة تمجيدا للشهداء حول المزار احتفالا بمرور خمس سنوات علي نوالهم إكليل الشهادة. يشار الى أن الكنيسة تم انشاء متحف الشهداء بها ويضم صور للشهداء وقت الحادث.

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