  رفع 4 الاف طن قمامة يومياً وحرق ١٩٠طن مخلفات خطرة بالبحيرة

/691097/رفع-4-الاف-طن-قمامة-يوميا-وحرق-١٩٠طن-مخلفات-خطرة-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، اليوم السبت ، أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة حققت تقدماً واضحاً في تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والإرتقاء بمستوى النظافة بها بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد وإستثمارها إقتصادياً من خلال إعادة تدوير المخلفات .

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واستعرض آمنة ، جهود المحافظة فى مجال العمل البيئي خلال شهر مارس الماضي والتى تضمنت رفع ٤٠٠٠ طن من القمامة تقريباً يومياً بنطاق المحافظة ونقلها إلى المقالب العمومية ومصانع التدوير حيث يتم رفع القمامة والأتربة من كافة المراكز يومياً من الشوارع والميادين وتتم المتابعة الميدانية بصفةمستمرة ومتابعة إزالتها وتتلقى المحافظة شكاوى المواطنين و يتم إزالة أي تراكمات بشكل فوري .

كما تم فحص ٩ شكاوى بيئية وإتخاذ الإجراءات اللازمة ، الى جانب المتابعة الدورية للوضع البيئي للمناطق المحيطة بالمستشفيات ونظافة الطرق والتنسيق الحضاري وإزالة أي مخلفات بصفة دورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أعمال التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة

وأشار ايضا الى متابعة أعمال التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة حيث تم حرق ١٩٠ طن مخلفات طبية خطرة في المحارق المعتمدة بنطاق المحافظة . إزالة ٢٠٠٠ طن تقريباً من نواتج تطهير المجاري المائية بعدد من المناطق بنطاق مراكز المحافظة، الى جانب تم تقييم الأثر البيئي لـ ٨٠ دراسة بيئية للمنشآت الصحية و٧٤ منشأة متنوعة و٩ محطات رفع صرف صحي و٥ مدارس و٥ محطات معالجه و ٢ مركز شباب .

اللجنة الرئيسية لمتابعة حالة مياة الشرب

كما تم سحب ٦٠ عينة بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمتابعة حالة مياة الشرب وتم المرور على ٥ محطات مياة شرب لمتابعة حالتها البيئية . التعامل الفوري مع حرق المخلفات الزراعية أو المخلفات البلدية وتحرير محاضر للمخالفين.