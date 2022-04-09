نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بقطاع الطب

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، لجان امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الطب فى بداية انطلاقها، " الدبلوم والماجستير جزء أول".





واطمأن نائب رئيس الجامعة -فى بيان اليوم- على سير العمل بلجان الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتواجد أستاذ المادة خلال سير عملية الامتحانات للرد على أى استفسار من الطلاب. يأتى ذلك فى إطار حرص إدارة جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، على المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة قطاعات الدراسات العليا والبحوث بالقاهرة والأقاليم.

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