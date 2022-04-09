الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر يلتقى بابا الفاتيكان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور السيد فيلب ريشار، الأمين العام الدولى، والسيد وبول بربار، مدير التعليم الدولى، والنائب الدولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما شارك أيضًا ممثل عن الدول الأوروبية، وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى ممثل عن الرهبانيات، وجنوب إفريقيا.

الجدير بالذكر أن الاجتماع شهد زيارة المسؤولين لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بمناسبة مرور سبعين عامًا لوجود الأمانة الدولية للمدارس الكاثوليكية.