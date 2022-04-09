صبحى: الدولة تسعى إلى النهوض بجميع مراكز الشباب

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أن الدولة المصرية، خاصة وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى النهوض بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتطويرها بما يتوائم مع تطورات العصر الحديث.





وشدد الوزير على أن مراكز الشباب أصبحت - فى الآونة الآخيرة - مراكز خدمة اجتماعية تقدم العديد من الخدمات الهامة ليست الرياضية فقط ولكنها تعمل إلى توفير كل السبل لتعليم الشباب وتثقيفهم بمختلف الأمور مثل أندية العلوم وبرامج وانشطة تعليمية عديدة أصبحت تقدمها مراكز الشباب والتى ساعدت بنسبة كبيرة على زيادة الإقبال لما لمسه المواطن المصرى من تطور ونهضة فى خلال رؤية حكيمة للقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الشباب والرياضة، مركزى شباب الهايكستب وعرب الحصن، ضمن الجولة التفقدية التى يقوم بها، ويرافقه سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وتابع الوزير، عملية الانتهاء من إنشاء حمام سباحة نصف أولمبى، وملعبى كرة سلة وكرة يد فى مركز شباب الهايكستب، كما تفقد، السور الذى تم إنشاؤه لمركز الشباب بطول 410 أمتار، وذلك لحماية مرتادى المركز.

وتوجه وزير الشباب والرياضة إلى مركز شباب عرب الحصن، حيث تابع صبحى الإجراءات التى ستتم فى مركز الشباب من عملية تطوير شاملة للمركز والتى تتضمن "تطوير ورفع كفاءة لكل من: ملعب كرة القدم القانونى، الملعب المتعدد، صالة المنازلات، وإنشاء حمام سباحة بمركز الشباب".