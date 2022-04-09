مفتى الجمهورية: التاجر مسؤول مجتمعيا ولا يجب عليه رفع الأسعار

جدة - نرمين السيد - ونوه علام خلال مقابلة خاصة مع برنامج "مكارم الأخلاق" الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق عبر قناة "صدى البلد" إلى أنه منذ بداية الحياة كان المسلك النبوى يستجمع صفات الصدق وعدم الجهالة فى تجارة رسول الله ﷺ.

وحول دور السيدة خديجة فى حياة الرسول ﷺ قال مفتى الجمهورية، "لا نستطيع أن نوفى السيدة خديجة حقها فى كلمات، مشيرا إلى أن السيدة خديجة قامة كبيرة عاشت مع رسول الله وساندته ودعمته دعما لا حدود لها، مبينا أن اتصال السيدة خديجة برسول الله كان عن طريق التجارة.

وعن أسباب إنهاء العلاقات الزوجية فى سنوات الزواج الأولى، قال علام : "هذا يعود إلى مجموعة من الأسباب وهى سوء اختيار شريك الحياة من البداية، وهناك جهل لدى الزوجين بمتطلبات الحياة الزوجية وطريقة إدارة المنزل وتجاوز الأزمات، وكذا السوشيال ميديا التى تنهى الحياة الزوجية بسبب إحداث قدر من الشكوك حول الحياة الزوجية، علاوة على تدخل الأهل".

وفيما يتعلق بفكرة التكليف الشرعى بالنسبة للصيام، قال مفتى الجمهورية: "إنه مرتبط بقدرة الإنسان على هذا التكليف بالبلوغ والعقل، مشيرا إلى أنه قبل البلوغ علينا بتعليم الأطفال حتى يألفوا هذه العبادات".