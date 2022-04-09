راجعين يا هوى الحلقة 8.. نور اللبنانية تخفي سر خطير

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دوت الخليج يكشف شخصية نور اللبنانية في مسلسل راجعين يا هوى

نور اللبنانية مسلسل راجعين يا هوى

تعد الفنانة نور اللبنانية مفاجأة مسلسل راجعين يا هوى الذي يعود به الفنان خالد النبوي للدراما بعد غياب عام، وتظهر الفنانة في شخصية ماجي التي تقدمها خلال الأحداث بمزيد من المشاكل النفسية التي تعاني منها.

ويرجع السبب لـ اسمها الحقيقي الذي اعتادت على إخفائه عن الجميع وهو "مجيدة” حيث تظهر في شخصية الدكتورة ماجي الطبيبة النفسية التي يقابلها بليغ أبو الهنا وهو خالد النبوي في الطيارة عن طريق الصدفة.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الثامنة من مسلسل راجعين يا هوى وذلك اليوم السبت عبر شاشة قنوات cbc وcbc drama ومنصة واتش ات الرقمية بجانب قناةdmc وdmc drama.

ونكتشف المزيد من الأسرار التي تخفيها ماجي وهي نور اللبنانية عن شخصيتها، بجانب إصابتها بالرهاب من ركوب الطائرات خلال الأحداث بالإضافة إلى عدم قدرتها على التغلب على هذه المشكلة برغم كونها طبيبة نفسية.

وتظهر نور أيضًا تخجل من اسمها الحقيقي وتخفيه عن الجميع ولا يعرف سرها سوى أقرب الناس إليها فقط حيث ينكشف ذلك عندما تناديها والدتها بـ مجيدة، لينتابها التوتر، وتنهي الحوار وهي غاضبة، وفي الوقت نفسه تعيش "ماجي” علاقة عاطفية مع بليغ أبو الهنا يشوبها الكثير من التوتر.

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ولكن تشهد علاقتهما تحسن ملحوظ مما جعل بليغ يطلب مساعدتها فى علاج ابن أخيه طارق أبو الهنا والذي يقدم دوره الفنان الشاب نور النبوي، ويبقى السؤال إلى متى ستظل ماجي محتفظة بسرها؟ وهل هناك المزيد من الأسرار؟. "راجعين يا هوى” تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والمعالجة الدرامية من محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، ويشارك نور اللبنانية وخالد النبوي في البطولة كلا من أنوشكا، نور النبوي، وفاء عامر، سلمى أبو ضيف، أحمد بدير وآخرين.