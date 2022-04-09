/691108/عرض-فيلم-برا-المنهج-في-حفل-ختام-الدورة-الأولى-لـ-مهرجان-هوليود-للفيلم-العربي

أعلنت إدارة مهرجان هوليود للفيلم العلم اختيار فيلم برا المنهج، لعرضه ضمن حفل ختام الدورة الأولى لللمهرجان والذي من المقرر أن تقام في الفترة بين 25 إلى 30 أبريل وذلك ضمن فعاليات الإحتفال بشهر التراث العربي المقام بمدينة هوليود.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير عرض فيلم برا المنهج ضمن مهرجان هوليود للفيلم العربي

يعد فيلم برا المنهج بطولة كلا من الفنان ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

قصة فيلم برا المنهج

“برا المنهج “يدور حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

ونجح فيلم “برا المنهج” الذي يخوض بطولته الفنان ماجد الكدواني، في تناول بعض القصص التاريخية، عن أبطال معروفين منذ العهود المصرية القديمة وأثروا في بناء الدولة المصرية بشكل لا يمكن تجاهله، وذلك بعد عرض قصصهم بشكل مختلف عن سابقيه من الأعمال السينمائية المعروفة.

تألق فيلم برا المنهج

جدير بالذكر أنه أختار المركز الكاثوليكي فيلم "برا المنهج" ليتنافس ضمن مسابقة المهرجان الذي أقيمت خلال الفترة من 20 إلى 27 مايو القادم، ضم نفاعاليات الدورة رقم 70 للهذا المهرجان الذي ينسقه المركز الاثوليكي سنويًا، بعد تكريمه في أكثر من مهرجان، كان آخرهم مهرجان جمعية الفيلم السنوي الذي حاز به جائزة أفضل فيلم لعام 2021، في الحفل الإفتتاح في يوم 29 يناير، للدورة الإستثنائية التي ضمت الدورتين 47 و48.