خالد الجندى يهنىء القوات المسلحة بنصر العاشر من رمضان.. فيديو

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هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، لافتا إلى أن هذاةالنصر رفع رؤس المصريين عاليا حتى يوم القيامة.

دوت الخليج

خالد الجندى يهنىء القوات المسلحة بنصر العاشر من رمضان

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "تحية لكل شهيد روى بدماءه ده تلك الأرض المباركة، وسيظل هذا المجد والعطاء بدمائهم إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن نيعيد علينا هذه الأيام بالفخر والمجد، وغفر الله من الأحياء من أبطال هذه المعركة الوطنية".

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري انتصارات العاشر من رمضان

هذا و هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري كله، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ١٣٩٣ هـ الموافق السادس من أكتوبر ١٩٧٣ م.

وأكد وزير الأوقاف، أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن ، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر ، وإننا لفي حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا ، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا ، سخاء رخاء ، وسائر بلاد العالمين.