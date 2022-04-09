رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.جاء نصها : فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

"يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية لسيادتكم ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان تلك المعركة التى كانت بمثابة ملحمة كبري قدمها رجال القوات المسلحة البواسل على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية فى سبيل تحريرها من دنس المحتل

إننا فى هذه المناسبة الغالية تمر علينا عاما بعد عام لتعطينا العبر والدروس فى أهمية التمسك بالوطن وبالعقيدة والإيمان وحسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان فكان النصر العظيم حليفهم بفضل الله